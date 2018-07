Reddingsoperatie zwanen gaat de goede kant op, maar is nog lang niet klaar

ROTTERDAM/ASSEN - De reddingsoperatie van de vogels in de Rotterdamse haven is nog volop aan de gang. Op 23 juni lekte zo'n tweehonderd ton stookolie in het water. Chögyal Trizin Hof van de Stichting Akka's Ganzenparadijs is daar met zijn vrijwilligers om de vogels, vooral zwanen, te redden.

Nog zeker tweehonderd zwanen uit de Rotterdamse haven wachten op redding. Medewerkers van Akka's Ganzenparadijs uit Dalen en de dierenambulance uit Emmen hebben eind vorige maand al veel met olie besmeurde zwanen uit het water gered. Meer dan duizend vogels waren besmeurd, nadat een olietanker tegen een steiger was gevaren."Wij proberen de zwanen, samen met een team internationale vrijwilligers, te vangen", vertelt Hof. "De beesten worden vervolgens schoongemaakt in een noodhospitaal in Hoek van Holland. Het schoonmaken van een met olie bevuilde zwaan duurt zo'n twee uur. De zwanen worden onderzocht en kunnen in het hospitaal aansterken. Als het goed is, kunnen de eerste zwanen inmiddels alweer vrijgelaten worden."Ondanks dat goede nieuws blijft de klus groot. Hof: "De stookolie zit onder het wateroppervlak en kan niet gemakkelijk weggehaald worden. Dat duurt nog wel maanden, misschien wel jaren voordat het klaar is. Er komen dus nog steeds vogels bij, al moet ik wel zeggen dat het steeds minder wordt", aldus Hof.Morgen is er overleg tussen alle aanwezigen, zoals ecologen en de vangspecialisten, wat er de komende tijd moet gebeuren. "We gaan bespreken of we kunnen afschalen."Om de zwanen te vangen, is een goede samenwerking nodig. Zo besturen vrijwilligers de bootjes, waar Chögyal Trizin Hof voorop staat. "Ik ga het water op met een klein bootje, vang de vogels met een haak en geef ze snel af aan de vrijwilligers die op een grotere boot naast mij varen. Zo kan ik weer de volgende pakken."Toen de vrijwilligers uit Drenthe aan de klus begonnen, schrokken ze hoe groot de haven in Rotterdam is. "Het is een enorm wateroppervlak. Dat water is nog lang niet schoon. Wanneer het klaar is? Dat ligt eraan hoe snel ze deze olie kunnen opruimen. Tot die tijd rijden we elke keer heen en weer."