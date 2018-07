Deel dit artikel:











An de kuier: wandeling van de boswachter in het Ballooërveld In de hogere delen van het veld vind je vooral struikheide (foto: RTV Drenthe/Marike Goossens)

Lekker de natuur in! In de zomermaanden juli en augustus presenteert ROEG! elke dag een tocht door de Drentse natuur. Vandaag wandelen we met Staatsbosbeheer over het Boswachterspad Ballooërveld.

Waar: Balloo

Vertrekpunt: Schaapskooi Balloërveld

Afstand: 9 kilometer

Route: klik hier



Het Ballooërveld ligt in de gemeente Aa en Hunze en ontleent zijn naam aan het dorpje Balloo dat ernaast ligt. Het is een historisch gebied met meerdere grafheuvels en eeuwenoude karrensporen. Boven op de grafheuvel De Galgenberg heb je een weids uitzicht in de verte alleen onderbroken door de kerktoren van Rolde.



In het voorjaar zie je orchideeën en dotterbloemen aan de rand van de beek en in augustus staat de heide in bloei. De kans is groot dat je een herder met schaapskudde tegen het lijf loopt.



