Deel dit artikel:











Meerdere auto's betrokken bij ongeluk op A32 bij Meppel De auto raakte zwaar beschadigd (foto: Van Oost Media)

MEPPEL - Op de A32 ter hoogte van Meppel is vanmiddag een ongeluk gebeurd.

Het ongeluk vond plaats bij afslag richting het ziekenhuis. Over de oorzaak is nog niks bekend. Volgens ooggetuigen is de situatie onoverzichtelijk.



Wel zijn verschillende auto's betrokken bij het ongeluk. Er zijn meerdere mensen gewond geraakt die met spoed naar het ziekenhuis zijn gebracht.