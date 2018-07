Gemeente Westerveld zet vraagtekens bij instemmingsbesluit gaswinning Eesveen

DIEVER - De gemeente Westerveld zet grote vraagtekens bij het instemmingsbesluit voor gaswinning bij Eesveen.

Afgelopen dinsdag werd bekend dat gas- en olieproducent Vermilion toestemming krijgt van minister Eric Wiebes om tot 2027 gas te winnen in Eesveen. Daar wordt al gas gewonnen, maar er komt straks een gasveld bij dat zich uitstrekt tot onder andere het dorp Wapserveen. Tegen de winning zijn 340 bezwaren ingediend door bewoners.Sinds vandaag liggen de stukken van het besluit ter inzage en zijn ze openbaar.Het ministerie heeft volgens wethouder Wilfried de Jong van Westerveld veel te weinig rekening gehouden met de bezwaren die zijn ingediend. "Wat we zien is dat er wel een nulmeting voor de bouwkunduge staat plaatsvindt. Maar wij hebben als gemeente ook gevraagd om vooraf een duidelijke schadeafhandeling af te spreken. En we willen dat de informatievoorziening vanuit Vermilion goed op peil is. En die dingen missen we in ieder geval in het besluit zoals dat er nu ligt."De gemeente Westerveld heeft het liefst helemaal geen gaswinning , vertelt De Jong. "We gaan nu uitzoeken in hoeverre het mogelijk is om het besluit niet in werking te laten treden. We hebben zes weken om op het besluit te reageren en dat gaan we zeker doen. Een uiteindelijke gang naar de rechter sluiten we niet uit."Het instemmingsbesluit ligt vanaf vandaag ter inzage. "Dat is precies in de vakantieperiode, en die timing is zeer ongelukkig", aldus De Jong.