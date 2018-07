Wethouder Assen: Er is wel tempo in aanpak binnenstad

ASSEN - Er zit wel degelijk tempo in herontwikkeling van de binnenstad van Assen. Dat zegt wethouder Roald Leemrijse.

Hij kreeg de kritiek van enkele fracties, dat er weinig te merken is van versnelling van aanpak van de binnenstad. Ook wil de politiek wel eens geld zien van de vastgoedondernemers.Leemrijse zegt nog in gesprek te gaan met de ondernemers over hun financiële rol. Hij bestrijdt dat er verder niets te merken is van acties in de binnenstad. "We zijn met zeven straten al druk bezig, om plannen te maken. We zijn in gesprek met eigenaren en huurders over 84 concrete initiatieven. Dan gaat het om transformatie van winkels tot woonruimte, nu nog vooral voor jeugd, maar we willen dat ook voor ouderen en families."Verder wijst hij op de recente plaatsing van bloemenbakken door het hele stadscentrum. "Je struikelt er bijna over, zoveel zijn het er." En nieuwe bankjes in de Oudestraat. "Dat alles maakt de binnenstad ook sfeervoller."Volgens Leemrijse ligt er een investeringsprogramma van tien miljoen euro, waar provincie drie miljoen en ook de ondernemers drie miljoen aan bijdragen. "En hoeveel vastgoedondernemers er uiteindelijk zelf insteken, dat is aan hen om te communiceren. Maar die drie miljoen die nodig is van private partijen, die komt er zeker en als het aan mij ligt veel meer", aldus Leemrijse.Ook de Rolderstraat is nadrukkelijk in beeld bij de gemeente, zo zegt Leemrijse. De winkelstraat richting het stadshart kampt al jaren met verkeersoverlast en onveiligheid door drugshandel. De klacht van bewoners is, volgens Stadspartij PLOP, dat er nog steeds niks concreets gebeurt. En ook winkeliers willen graag dat het weer een aantrekkelijke winkelstraat wordt, zonder onveilige situaties.Volgens Leemrijse is de eerste aanpak van de Rolderstraat al begonnen. "We zijn al meerdere sessies geweest met ondernemers en bewoners, die moeten leiden tot acties. Maar sommige zaken vergen wat meer tijd, zoals het autoluw maken."Wel sluit de gemeente al de brandgangen af in de Rolderstraat, zodat drugdealers er niet meer kunnen komen, wat een stuk overlast moet voorkomen. "Daar waar het kan pakken we snel door, maar sommige zaken duren nu eenmaal wat langer", aldus Leemrijse.Voor invulling van de toeristisch recreatieve zone (TRZ) bij het TT Circuit is Assen volgens Leemrijse nog steeds in gesprek met onder meer IceWorld en TT World. Ondertussen wacht het college op het eindoordeel van de provincie over de nieuwe omgevingsvisie, die weidewinkels definitief moet uitsluiten. Provinciale Staten beslissen daar in oktober over.Invulling van de TRZ wordt trouwens ook onderdeel van het concrete actieplan, dat het verlies aan banen bij de NAM door stopzetting van de gaswinning moet compenseren, aldus Leemrijse. "Recreatie, toerisme en vrijetijdseconomie zijn speerpunten die we ook in dat actieplan willen. Naast de kansen die we zien rond de energietransitie. Op die manier hopen we het verlies aan hoogwaardige werkgelegenheid bij de NAM te compenseren. Dat doen we samen met provincie en Emmen. We maken zo'n mooi fraai actieplan, dat de minister zegt, 'wauw daar ik niet omheen'."