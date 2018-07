Hunze en Aa's: veendijken zijn in orde

ZUIDLAREN - De veendijken rond het Zuidlaardermeer en bij het Groningse Schildmeer en het Hondshalstermeer zijn in orde. Dat meldt waterschap Hunze en Aa's, dat de dijken vandaag heeft geïnspecteerd.

Er werd gekeken of de droogte van de afgelopen periode voor eventuele scheuren in de dijk heeft gezorgd. Hunze en Aa's zegt tegen RTV Noord dat er 'voorlopig niets aan de hand is'. De dijken zijn in goede staat en worden in de gaten gehouden.