Onderzoek in Assen naar basisbanen voor mensen in bijstand Een meerderheid van de Asser raad wil kijken of basisbanen haalbaar zijn (foto: Margriet Benak / RTV Drenthe)

ASSEN - Er komt nader onderzoek naar basisbanen voor Assenaren met een uitkering. De SP kreeg vanavond voldoende steun voor haar motie in de gemeenteraad.

Geschreven door Margriet Benak

De SP wil laten uitrekenen of basisbanen voor bijstandgerechtigden in Assen haalbaar is. "Het aantal mensen in de bijstand daalt niet in Assen in tegenstelling tot landelijke ontwikkelingen. Daarom willen wij dat het college voor deze mensen werk zoekt, dat nu bij de overheid en non-profit organisaties blijft liggen", aldus fractievoorzitter Jannie Drenthe.



Uit de armoede

Bij basisbanen denkt de SP aan werk bij de gemeente, zoals buurtconciërges, welzijnsorganisaties of zorginstellingen. Het gaat volgens Jannie Drenthe om banen die zijn wegbezuinigd, omdat er geen geld voor was. "Zo kunnen mensen eindelijk weer zelf hun inkomen verdienen. Dat helpt ze uit de armoede. Veel van hen willen graag weer meedoen tegen een echt salaris", aldus de SP-fractievoorzitter. "En het is echt hartverscheurend dat Assen niet in staat is om minder mensen in de bijstand te hebben, terwijl er landelijk een grote uitstroom is."



Geen werkverdringing

Voor financiering van de basisbanen denkt de SP aan de gemeente, die loonkostensubsidie kan verstrekken en ook aan wat geld van de werkgever. "Het is een mooie manier om mensen uit de bijstand te krijgen, waar je anders ook geld aan kwijt bent", aldus Drenthe.

Voorwaarde is wel dat de basisbanen geen gewoon werk mogen verdringen. "Waar eerlijk werk is, moet ook eerlijk betaald worden", zegt Drenthe.



De basisbanen hebben veel weg van de vroegere Melkertbanen, waarbij ooit ook uitkeringsgerechtigden aan de slag werden geholpen. Groningen deed al onderzoek, en dat wees uit dat er 600 banen te vinden waren. Ingevoerd is het daar nog niet. Ook Heerenveen is er volgens de SP mee bezig.



De SP wil eind dit jaar weten of er in Assen voldoende werk is voor basisbanen. Voor haar motie kreeg de partij uiteindelijk steun van PvdA, ChristenUnie, VVD, CDA en 50PLUS.