Elektrische bussen, betere reizigersinfo en geen vermindering OV op platteland

ASSEN - Betere service en overstap voor reizigers, geen verdere verschraling van het openbaar busvervoer op het platteland en bussen moeten op duurzame brandstof gaan rijden en mogen uiteindelijk geen CO2-uitstoot meer hebben.

Het zijn een paar van de belangrijke punten waarop Qbuzz opnieuw de concessie voor het openbaar busvervoer in de provincies Drenthe en Groningen in de wacht heeft gesleept. Qbuzz mag tot 2030 blijven rijden.In de aanbesteding liet het de twee andere meedingende vervoerders Arriva en Connexxion nipt achter zich. "Alle drie de vervoerders kwamen met een bieding waarvan zowel de kwaliteit van het vervoer als de kwaliteit/prijsverhouding zeer goed was. Maar Arriva en Connexxion scoorden een ruime 8 en Qbuzz een ruime 9", zegt de Groningse gedeputeerde voor vervoer Fleur Gräper.Gedeputeerde Henk Brink: "We willen snel toe naar nul uitstoot in de steden Emmen, Assen en Groningen. Dat betekent elektrische bussen. Op het platteland moet de CO2-uitstoot met 90 procent omlaag door bijvoorbeeld bussen op biodiesel en waterstof." Ook de Q-link bussen naar de stad Groningen moeten elektrisch worden. Volgens Brink worden het luxe bussen met wifi en airco.De forse investeringen gaan volgens Qbuzz-directeur Gerrit Spijksma niet ten koste van de dienstregeling. "De investeringen die we bijvoorbeeld moeten doen in elektrische bussen zijn fors hoger dan bij de huidige bussen, maar de elektro-bus gaat weer veel langer mee. Batterijen voor dat soort bussen worden steeds beter en gaan ook steeds langer mee. En de stroomkosten voor die bussen zijn veel lager dan de dieselkosten van de bussen van nu", zegt Spijksma.Voor de 22 waterstofbussen die er moeten komen zijn de aanschafkosten extreem hoog, maar daar denkt Qbuzz gebruik te kunnen maken van Europese subsidie.De provincies Drenthe en Groningen willen ook dat Qbuzz meer gaat doen met de grote hoeveelheid data die busreizigers, het personeel en de bussen zelf produceren om het hele OV-systeem nog betrouwbaarder te maken. Bijvoorbeeld om reizigersinformatie nog beter te maken en aansluitingen beter te garanderen."We zullen nog beter moeten en kunnen bijsturen bij rit-uitval en vertragingen. En informatie daarover moet sneller en beter bij de reiziger terecht komen", zegt Spijksma.Ondanks alle investeringen zal het busaanbod op het platteland niet meer verminderen. Volgens Brink is het financiële meerjarenperspectief goed. Ook op maatschappelijk verantwoord ondernemen scoorde Qbuzz in de aanbesteding volgens Brink hoog. De hoge investeringen mogen niet ten koste gaan van de kwaliteit van de arbeidsverhoudingen van het personeel. "Wij zijn niet voor de laagste prijs gegaan", zegt Brink. Het personeel hoeft, nu Qbuzz mag blijven, niet over naar een andere werkgever dus dat scheelt ook weer veel gedoe.De busconcessie Drenthe Groningen 2020-2030 heeft een waarde van een miljard euro. De komende zes weken kunnen Arriva en Connexxion nog bezwaar aan tekenen tegen de gunning aan Qbuzz.