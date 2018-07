Deel dit artikel:











Landelijke pinstoring zorgt ook voor problemen in Drenthe In nederland kon er vanavond niet gepind worden. Ook in Drenthe waren er problemen (foto:ANP/Robin Utrecht)

ASSEN - Een grote pinstoring heeft Nederland tijdelijk plat gelegd. Ook in Drenthe kon er op veel plekken niet gepind worden.

Zo laat een pomphouder in Hoogeveen weten dat hij morgen achter zijn centjes aan moet, omdat automobilisten hun tank hebben volgegooid, maar vervolgens niet met de pin kunnen betalen.



Door de storing was het in veel gevallen onmogelijk om af te rekenen met bankpassen die werken met het Maestro-systeem van MasterCard.