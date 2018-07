'Onbegrip over maatregelen bij gehandicaptenorganisatie De Trans'

ROLDE/EMMEN - Personeelsleden hebben geen begrip voor de voorgenomen maatregelen van gehandicaptenorganisatie De Trans om de financiële problemen waarmee de organisatie kampt op te lossen.

Zo is er een externe vacaturestop en worden contracten enkel verlengd na overleg met de directie. Ook moeten medewerkers op andere locaties werken en wordt er beter gekeken naar ziekteverzuim. Daarnaast wil De Trans lege cliëntenplekken op de locaties sneller invullen en de locaties onder de loep nemen om te kijken of die nog wel rendabel zijn.De financiële problemen worden veroorzaakt door te hoge personeelskosten. De zorg is volgens de directie ingewikkelder geworden en vraagt meer inspanning van het personeel. "De kosten liepen hierdoor uit de hand", verklaart De Trans in een schriftelijke reactie.De personeelsleden zijn bezorgd, want zij ervaren juist een schreeuwend tekort aan personeel. Ongeveer vijftig personeelsleden uitten gisteren hun zorgen tijdens bijeenkomsten van de FNV in Emmen en Assen."Het personeel ziet de maatregelen absoluut niet zitten", vertelt Camara van der Spoel van FNV. "Er heerst grote onvrede over hoe het gaat. Er is veel onderbezetting en dat rijmt niet met een vacaturestop, zeggen ze.""We gaan eerst verder praten met onze leden om een echt goed beeld te krijgen waar de grootste problemen zitten. Maar dat er problemen zijn, is duidelijk", aldus Van der Spoel. "Het is wel lastig dat we midden in de vakantieperiode zitten. Daarna zoeken we contact met de directie van De Trans."Bij De Trans werken bijna 1.200 mensen, en de organisatie levert zorg aan 1.200 gehandicapte cliënten. De meesten daarvan wonen in Nooitgedacht, Emmen en Vlagtwedde.