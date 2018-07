FC Emmen houdt het bij 10 voor gezien

VOETBAL - Na de zwakke prestatie van afgelopen zaterdag tegen vv Emmen heeft FC Emmen vanavond het publiek in Rolde geboden waarvoor het kwam: doelpunten. Rolder Boys - FC Emmen eindigde in 0-10.

Meest opvallende speler op de perfecte grasmat op Sportpark Boerbos was Tim Siekman. De verdediger, die na rust in actie kwam, scoorde een loepzuivere hattrick.De beste man aan de kant van Emmen was Anco Jansen. De captain scoorde de openingsgoal (een strafschop) en stond daarna aan de basis van twee van de drie treffers die Wouter Marinus maakte voor de pauze (ook een hattrick dus).In de tweede helft ging het in een tijdsbestek van drie minuten heel erg snel. In de 56e, 57e en 58e minuut liepen de profs uit van 4-0 naar 7-0 door goals van Hilal Ben Moussa, (de eerste van) Jafar Arias en een eigen goal van Jeroen in 't Veld.Daarna was het de beurt aan Tim Siekman. Met een loepzuivere hattrick schoot hij FC Emmen naar de dubbele cijfers.Scherpen, Gronsveld, Veendorp, Engbers, Bourdouxhe, Bijl, Bos, Marinus, De Vos, Slagveer en JansenScherpen, Klok, Timmerman, Bakker, Siekman, Chacon, Aalderink, Boen Moussa, Bijlsma, Oldenburger, Arias