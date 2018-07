Actieplan voor compensatie banenverlies NAM

ASSEN - Assen werkt met provincie Drenthe, gemeente Emmen en ook afvalverwerker Attero aan een concreet actieplan dat het verlies aan banen bij de NAM moet compenseren.

Dat zei wethouder Roald Leemrijse vanavond in de Asser raad. Volgens Leemrijse betekent het dichtdraaien van de gaskraan verlies van veel hoogwaardige werkgelegenheid in Drenthe maar vooral in Assen. Want op het hoofdkantoor van de NAM in Assen werken honderden mensen.Volgens Leemrijse moet de compensatie vooral worden gezocht in hoogwaardige banen die de energietransitie moet opleveren. Gedacht wordt ondermeer aan waterstofprojecten, en aan hoogwaardig onderwijs met nieuwe opleidingen. "En we hopen met een plan te komen waarvan de minister uiteindelijk zegt 'Wauw, hier kan ik niet omheen", aldus Leemrijse.Dit voorjaar, bij de presentatie van het nieuwe bestuursakkoord, maakte het college al bekend dat Assen compensatie wil voor het forse banenverlies bij de NAM, als straks de gaskraan dichtgaat. Want de impact voor de stad is volgens het college vergelijkbaar aan de sluiting van de mijnen in Limburg.