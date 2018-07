Geld van Assen voor Drents Museum blijft in knip

ASSEN - De raad in Assen leek zo enthousiast over het Drents Museum en de stroom bezoekers die het naar Assen trekt. Maar jaarlijks 75.000 euro aftikken voor het museum, dat is een brug te ver.

Dat bleek vanavond in de raad van Assen, toen Stadspartij PLOP met een motie kwam om de komende vier jaar het Drents Museum jaarlijks 75.000 euro te geven. De rest van de raad twijfelt of het wel zo'n goed idee is.PLOP wou het Drents Museum met het jaarlijkse geld 'belonen' voor alles wat de instelling de provinciehoofdstad oplevert, zowel qua naamsbekendheid, uitstraling en economische betekenis. Volgens fractievoorzitter Henk Santing komen door de grote internationale tentoonstellingen telkens tienduizenden mensen naar Assen. "Die geven ook geld uit in de stad. En wij hebben daar baat bij."De laatste jaren vraagt het museum bij elke nieuwe tentoonstelling de gemeente Assen om financiële steun, en krijgt dat vervolgens ook. Santing vindt dat 'verloren tijd'. "Telkens moeten ze weer naar ons toekomen, met een onderbouwing waarvoor ze het geld precies nodig hebben. Dat is verspilde tijd. Als ze op een vaste bijdrage kunnen rekenen van ons, zijn ze van die sores af."Maar andere raadsfracties zijn bang voor precedentwerking, of vermindering van de vaste geldstroom vanuit het provinciehuis. "Als Assen nu ineens ook betaalt, kan de provincie zeggen, we doen wat minder. En het is een provinciaal museum en geen Assens museum", was de kritiek.Ook wethouder Gea Smith vindt het geen goede zaak om ineens automatisch geld naar het museum over te maken. "Ik heb na de zomer eerst nog eens overleg over de strategische visie van het Drents Museum, het toekomstplan over wat ze na 2020 willen met het museum, want er zijn grote verbouwplannen. Wie zegt dat die grote tentoonstellingen dan almaar doorgaan. Ik ga eerst in gesprek met de museum-directie en dan zien we wel verder."Stadspartij PLOP hield de motie uiteindelijk aan, maar fractievoorzitter Santing heeft vertrouwen 'in een goede afloop'.