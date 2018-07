Jansen zegt nee tegen lucratief aanbod en blijft bij FC Emmen

VOETBAL - Goed nieuws voor FC Emmen. Anco Jansen gaat deze zomer geen gebruik maken van de speciale 'vertrekclausule' in zijn contract en blijft dus gewoon bij de Drentse club.

Het aanbod was financieel heel erg aantrekkelijk, maar ik heb het afgezegd. Ik wil met FC Emmen de eredivisie in. Anco Jansen, aanvallende middenvelder FC Emmen

Derde oefenduel FC Emmen: Eredivisionist houdt het bij tien voor gezien

Voor een lucratief aanbod vanuit het buitenland mag Jansen transfervrij vertrekken. Dat aanbod, uit Turkije, kwam maar de spelbepaler ging er niet op in. "Het was financieel heel erg aantrekkelijk, maar ik heb het afgezegd. Ik wil met FC Emmen de eredivisie in."De 29-jarige oud-speler van Veendam, PEC Zwolle, Cambuur, FC Groningen, De Graafschap, Roda JC en het Turkse Boluspor vervolgt: "Het is het complete plaatje. Ik heb het naar mijn zin in Emmen. We hebben iets bereikt met z'n allen en nu wil ik ook graag onderdeel zijn van de club die voor het eerst op het allerhoogste niveau uitkomt."Volgens Jansen heeft de aanvoerdersband, die hij in de eerste drie oefenduels droeg, geen rol gespeeld in de beslissing. "Het klopt dat je niet snel vertrekt bij een club als je net captain bent geworden, maar dat heb ik helemaal niet meegewogen. Die band bevalt me overigens wel. Ik heb wel ambitie om het komend seizoen aanvoerder te zijn, al is dat nog niet bekend." De afgelopen twee seizoenen droeg Dennis Telgenkamp die band, maar de doelman heeft vanwege knieklachten nog niet gespeeld in de voorbereiding. "We zullen zien wie het gaat worden. Als de trainer mij vraagt, dan zeg ik volmondig ja."