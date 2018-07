TU Delft: schades in buitengebied kunnen ook door aardbeving komen

DELFT - Een onderzoek van de Technische Universiteit Delft onder 69 huizen die in het voormalige buitengebied staan, toont aan dat schade door aardbevingen ook daar niet uitgesloten kan worden. Dat gebeurde tot voor kort nog wel.

Tal van bewoners in dat voormalige buitengebied, waaronder ook delen van Noord-Drenthe vielen, kregen nul op het rekest omdat hun schade volgens de NAM en het Centrum Veilig Wonen onmogelijk door aardbevingen kon komen. De Nationaal Coördinator Groningen vroeg de TU Delft volgens RTV Noord daarom in 2016 om daar onderzoek naar te doen. Dat onderzoek bewijst nu het tegendeel.Het buitengebied bestaat overigens niet meer. Met ingang van het nieuwe schadeprotocol in maart van dit jaar moet alle schade waarbij het vermoeden bestaat dat het door mijnbouwactiviteiten komt, worden vergoed. Het maakt dan niet uit of het huis in Loppersum staat of in Zuidlaren. Onderzoekers van de Rijksuniversiteit Groningen bepaalden eerder al dat ook Drenthe binnen het aardbevingsgebied valt. Statistisch gezien horen volgens hen ook de gemeente Tynaarlo, Noordenveld en Aa en Hunze bij het gebied waarin schade kan ontstaan na een aardbeving.Volgens onderzoeker Karel Terwel van de TU Delft kan scheurvorming verschillende oorzaken hebben. De grond kan zakken, door temperatuurverschillen kan materiaal bewegen, maar ook door aardbevingen kan de scheur ontstaan."Het is onder bepaalde waardes niet mogelijk dat een beving op zich schade veroorzaakt', zegt hij. Maar als het gebouw al op scherp staat en er is bijna een scheur, dan heeft het alleen maar dat laatste tikje nodig. "Dat laatste tikje kan ook een beving zijn."Terwel benadrukt dat het laatste tikje ook een andere oorzaak kan hebben, maar belangrijker is: "We kunnen de aardbeving niet uitsluiten, en dat is een verschil met voorheen. Bewoners hebben dat altijd al gedacht, wij hebben het nu verder onderbouwd."