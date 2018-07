Deel dit artikel:











Man die schooljuf sloeg nog niet gevonden De juf werd voor de ogen van dertig kinderen mishandeld (Foto: RTV Drenthe/Kim Stellingwerf)

EMMEN - De man die in Emmen voor de ogen van een schoolklas een juf mishandelde, is nog steeds niet gevonden. De voorbijganger stompte de basisschoollerares vorige week zaterdag vanuit het niets in haar buik.





'Op mijn helft'

Daarnaast heeft de man volgens de politie een stevig postuur en bolle wangen. Verder fietste de man op een donkergekleurde herenfiets en hij droeg donkere kleding. Vlak voordat de man de juf sloeg, zou hij iets als 'je zit op mijn helft' hebben geroepen.



De mishandeling gebeurde ter hoogte van de ovonde, aan de Statenweg en de Stadionweg. De juf was op dat moment met een andere juf, twee ouders en dertig leerlingen van groep zeven en acht naar een wielerwedstrijd voor school.



