Leerling lasser M/V

Voor een werkgever in Veenoord zijn wij op zoek naar 8 kandidaten die willen worden opgeleid tot lasser.

Ben je handig, heb je technisch inzicht of is lassen jouw hobby? Word professioneel lasser!In circa 9 weken (met behoud van uitkering) word je opgeleid tot lasser op MBO niveau 1 of 2. Deze opleiding start vanaf 27 augustus 2018.Zodra je de opleiding positief hebt afgerond, dan volgt een baangarantie van minimaal 6 maanden!· Fulltime beschikbaar (dagdienst en 2 ploegendienst mogelijk).· Bereid zijn om na werktijd naar school te gaan.· Affiniteit met lassen.· Fysiek fit.· Eigen vervoer naar de werklocatie in Veenoord.Stuur een e-mail met motivatie en cv uiterlijk 2 augustus 2018 naar WerkgeversServicepunt-Drenthe@uwv.nl 2238418