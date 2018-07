Stelling: Ik heb altijd contant geld op zak

ASSEN - Volgens Detailhandel Nederland zijn veel ondernemers gedupeerd door de pinstoring van gisteravond.

"Het was in veel plaatsen tenslotte koopavond. Bedenk dat in Nederland zo’n 1 miljoen pinbetalingen per uur gedaan worden'', reageert de organisatie van winkeliers. Detailhandel Nederland kondigt aan de storing samen met Betaalvereniging Nederland te gaan onderzoeken.De grote pinstoring zorgde voor lange rijen bij pinautomaten. Op sociale media verschenen veel foto's van mensen die massaal bij de pinautomaten geld wilden opnemen.Een pomphouder in Hoogeveen liet weten dat hij 'vandaag achter zijn centjes aan moet', omdat automobilisten hun tank hebben volgegooid, maar vervolgens niet kunnen betalen.Pinnen: het is zo makkelijk, maar dan moet het wel werken. Ben jij volledig afhankelijk van je pinpasje, of heb je nog altijd contant geld op zak?Meepraten over de stelling van vandaag? Bel in de Leste Ronde tussen 17.30 en 18.00 uur naar 0592-331188 of laat je reactie achter op Facebook.com/RTVDrenthe Gisteren was onze stelling: het is goed dat edelherten in de Oostvaardersplassen worden afgeschoten. Een kleine meerderheid van 53 procent was het eens met de stelling. Er stemden 2.277 mensen.