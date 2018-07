Pinstoring werd veroorzaakt door softwareprobleem

ASSEN - De grote pinstoring van gisteravond is veroorzaakt door problemen bij de installatie van nieuwe software in de systemen van Mastercard. Dat zegt de Betaalvereniging Nederland.

Ik heb altijd contant geld op zak

Volgens de organisatie, waarvan onder meer banken lid zijn, was het voor veel mensen met Maestro-passen tussen 19.00 uur en 20.30 uur niet mogelijk om met een pasje af te rekenen of geld uit de muur te halen. Hoeveel transacties er precies mislukt zijn, is nog niet duidelijk.Het is ook nog niet bekend hoeveel schade winkeliers hebben geleden. Vakantiegangers die in het buitenland probeerden te betalen met hun pinpas konden ook last hebben van de storing.De meeste Nederlandse banken, waaronder ING, ABN AMRO en Rabobank, geven Maestro-passen van Mastercard uit. Maar op sommige plekken kon toch met zo'n pas worden afgerekend. Dat lag dan aan de manier waarop de winkelier zijn betalingssystemen had geregeld. Als de schakel via een ander bedrijf dan Mastercard liep, kon het zijn dat het wel werkte.