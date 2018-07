Extra bussen tijdens festival C'est la Vie in Emmen

EMMEN - Er worden volgende week zondag extra bussen ingezet tijdens festival C'est la Vie in Emmen. Alle stadslijnen en de rode Q-link-bus tussen Emmen en Klazienaveen rijden vanaf elf uur 's morgens twee keer per uur.

De laatste bus vertrekt rond half drie 's nachts van het station, zo meldt het OV-bureau Groningen Drenthe. Mensen die met de bus willen komen, kunnen hun reis het best plannen via de site van Qbuzz C'est la Vie is een straattheaterfestival, in combinatie met een braderie en een vlooienmarkt. In de ochtend beginnen de markten en vanaf één uur 's middags start het straattheater. 's Avonds zijn er muziekoptredens op verschillende podia door het centrum van Emmen.C'est la Vie is op zondag 22 juli.