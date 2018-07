Jongen van het enige paar grauwe kiekendieven in Drenthe geringd

Drenthe heeft één nest met jongen van de grauwe kiekendief. En daar zijn we zuinig op; daarom werden de jongen afgelopen woensdag gewogen, gemeten en geringd.

Regionale politici waren uitgenodigd om erbij te zijn in de Drentse Veenkoloniën. Statenlid Henk Nijmeijer noemt het "een unieke en bijzondere ervaring". Hij zet zich in voor het behoud van weide- en akkervogels. "Het zijn vier gezonde pullen, twee mannetjes en twee vrouwtjes. En ze waren goed vet, dus ze hebben waarschijnlijk genoeg te eten gehad."Het ringen van de jongen gebeurt in het kader van wetenschappelijk onderzoek naar de verspreiding van de grauwe kiekendief. De jongen krijgen een uniek nummer waarmee ze te volgen zijn. "Zo weten we waar de vogels die bij ons broeden vandaan komen", aldus Tonio Schaub, onderzoeker bij de Werkgroep Grauwe Kiekendief. "Bijvoorbeeld uit Duitsland of Denemarken."Schaub legt uit dat elk jong twee ringen krijgt, één metalen ring met het unieke nummer en één kleurring met een tweeletterige code."De metalen ring kunnen we alleen aflezen als het dier ergens gevonden wordt. De kleurring daarentegen is bijvoorbeeld met een verrekijker vanuit de lucht af te lezen." In de databank van de werkgroep is dan te vinden waar de vogel geboren is.De ouders van de Drentse jongen zijn niet geringd. Omdat de werkgroep zoveel mogelijk jongen uit Nederland ringt, betekent het dat de ouders waarschijnlijk niet in Nederland geboren zijn.Behalve een ring krijgen sommige vogels een gps-zender. De eerste Drentse grauwe kiekendief die een zender kreeg, was een vrouwtje dat in 2015 werd geboren. "Dankzij de zender weten we dat zij vorig jaar zelf in Drenthe gebroed heeft," vertelt Schaub. "Helaas is zij tijdens de najaarstrek omgekomen."De grauwe kiekendief is erg zeldzaam en staat op de Rode Lijst. In Drenthe is dit jaar maar één nest gespot. De broedvogel heeft een voorkeur voor Groningen met zijn open landschappen en grootschalige landbouwgebieden. Daar zijn tot dusver zo'n dertig nesten gevonden.De Werkgroep Grauwe Kiekendief zet zich in voor de bescherming van deze vogel. Zij sporen nesten op en beschermen ze zodat de jongen kunnen opgroeien.