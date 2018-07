Deel dit artikel:











Op fietse: Nijeveen en de bovenboeren Ontdek het gebied tussen Meppel en Steenwijk op de fiets (foto: Free Nature Images/Martha Sol)

Lekker de natuur in! In de zomermaanden juli en augustus presenteert ROEG! elke dag een tocht door de Drentse natuur. Vandaag fietsen we een eindje om met het Drents Landschap. De route heet Nijeveen en de bovenboeren.

Waar: Nijeveen

Vertrekpunt: Startpunt winkelcentrum en molen aan de Dorpsstraat, Nijeveen

Afstand: 28 kilometer

Route: klik hier



Deze route gaat door een onbekend stukje van langs de grens van Drenthe, tussen Meppel en het Overijsselse Steenwijk. In dit laaggelegen gebied liggen de dorpen Nijeveen en Kolderveen, die beiden ontstonden in de middeleeuwen.



Je fietst door een landschap met overblijfselen uit de Saale-ijstijd zoals de Bisschopsberg, het op een na hoogste punt van Drenthe. Onderweg kom je langs boerderijen en kerken en als je heel veel geluk hebt, zie je misschien een purperreiger langs de Gasthuisdijk.



