Deel dit artikel:











Coevorden voorziet vijfduizend lantaarnpalen van nieuw licht De eerste nieuwe lamp werd gisteren opgehangen. (Foto: Gemeente Coevorden)

COEVORDEN - De gemeente Coevorden gaat de komende vijf jaar vijfduizend lantaarnpalen van nieuwe verlichting voorzien. Gisteren werd de eerste nieuwe verlichting geplaatst.

Volgens de gemeente zijn veel van de huidige lampen verouderd en verbruiken ze veel energie. De gemeente begint met het vervangen van de verlichting in Coevorden en Schoonoord, waarna de rest van de gemeente aan de beurt is.



Twee kleuren

Tijdens het vernieuwen worden lampen met twee verschillende kleuren licht opgehangen: wit voor in de woonwijken en oranje voor wegen die wijken of bedrijventerreinen verbinden. Wie de oranje lichten volgt, komt uiteindelijk op provinciale wegen uit.



Bij het vernieuwen van de verlichting in de wijken houdt de gemeente rekening met de wensen van de mensen die er wonen. Inwoners krijgen de keuze uit drie verschillende soorten lampen voor hun wijk, waarop gestemd kan worden.



's Nachts minder fel

Tussen 23.00 uur en 6.00 uur wordt de nieuwe straatverlichting gedimd, zodat ze de helft minder energie verbruiken. Volgens de gemeente zijn er op die momenten nauwelijks mensen op straat en is het overbodig om de verlichting dan volop te laten branden.



Volgens een woordvoerder hoeft niet alle verlichting in de gemeente vervangen te worden. Verlichting die net nieuw is, voldoet al aan de nieuwe normen.