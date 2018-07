Deel dit artikel:











Eerste staking ooit bij waterbedrijf Vitens Klanten komen tijdens de staking niet zonder water te zitten (Foto: ANP/Jeroen Jumelet)

MEPPEL - Medewerkers van waterbedrijf Vitens leggen maandag het werk neer. Met de werkonderbreking willen ze hun eisen voor een betere cao kracht bijzetten. Volgens de vakbonden is het de eerste staking ooit bij een waterbedrijf in Nederland.

Vitens verzorgt in Drenthe het water in de gemeenten Meppel en Westerveld.



Betere cao

Werknemers uit Zwolle, Leeuwarden, Arnhem en Utrecht doen mee aan de cao-actie. Stakers gaan protesteren voor het hoofdkantoor van Vitens. Hoeveel mensen aansluiten bij de acties, kan FNV-bestuurder Linda Groen niet precies zeggen. Wel is volgens haar de helft van alle medewerkers aangesloten bij een vakbond.



Personeel van waterbedrijven voert al langer actie voor een betere cao. Ze eisen onder meer een loonsverhoging van 2,5 procent per jaar met terugwerkende kracht. Daarnaast zijn ze boos over niet nagekomen salarisgaranties.



'Kraan gaat niet dicht'

Klanten van Vitens hoeven overigens niet te vrezen voor een acuut watertekort. Waterbedrijven hebben de wettelijke verplichting water te blijven leveren en de actievoerders willen daar niet aan tornen. "We gaan niet zomaar de waterkraan dichtdraaien'', aldus Groen. Wel zullen naar verwachting afspraken met bijvoorbeeld monteurs van Vitens worden geschrapt.