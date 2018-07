Deel dit artikel:











Werkstraf voor stelen spullen Gambia-projecten van TT Circuit De spullen lagen opgeslagen op het terrein van het TT Circuit (foto: RTV Drenthe/Robbert Oosting)

ASSEN - Een 33-jarige man uit Wijster kreeg vanochtend van de rechter in Assen 120 uur taakstraf opgelegd. In december 2016 ging hij aan de haal met de spullen van de Riders voor Health, een stichting die zich inzet voor projecten in Gambia.

De stichting maakte gebruik van een bouwkeet op het terrein van het TT Circuit voor de opslag van hun spullen. Hun voorraad bestond onder meer uit petten, badges, kratjes en schaalmodellen van motoren, vrachtwagens en van de coureurs Andrea Dovizioso, Valentino Rossi en Marc Márquez.



Ravage

De opbrengst van de verkoop daarvan was bestemd voor het goede doel. Het stichtingsbestuur kreeg op de ochtend van 14 december 2016 een melding dat er was ingebroken. De leden troffen een ravage aan in en rondom de keet. De meeste schappen waren leeg en hier en daar lagen kratten en spullen verspreid over de grond. In een aangrenzend twee meter hoog hek zat een gat. De dader had achter dat hek een auto met aanhangwagen gebruikt om de spullen af te voeren, bleek uit de aangetroffen bandensporen.



Op de deur van de keet zat een bloedspoor. Uit DNA-onderzoek bleek dat het van de man uit Wijster was. Die bekende meteen na zijn aanhouding. Toen hij begreep dat hij gestolen had van een goed doel, schaamde hij zich diep, vertelde hij de politie. Hij gebruikte met regelmaat speed en in die periodes vielen principes en moraal weg, verklaarde hij bij de politie. Hij was niet bij de rechtszaak.



'Diep geraakt'

Leden van de stichting Riders for Health waren wel bij de zitting. Een geëmotioneerde woordvoerder noemde het ‘verschrikkelijk’ dat iemand zoiets doet. "Bij ons komen de inkomsten voor een euro per stuk binnen. We zijn ontzettend diep geraakt door wat is voorgevallen. Ik ben er nog boos om. Eigenlijk ben ik blij dat de verdachte er vandaag niet is."



De rechter sprak van een ‘trieste diefstal’ en van een klap in het gezicht van de betrokken vrijwilligers. Naast de werkstraf moet de man een schadevergoeding betalen van 4.000 euro.