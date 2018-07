Bijna alle gewonde kinderen weer thuis na springkussendrama

EMMEN - Bijna alle kinderen die gewond raakten bij het ongeluk met een springkussen in Emmen zijn weer terug uit het ziekenhuis.

Van de zes gewonden ligt er nog één in het ziekenhuis, zegt burgemeester Eric van Oosterhout. Dit jongetje mag waarschijnlijk vandaag ook naar huis.Een acht meter hoog springkussen viel afgelopen woensdag om, terwijl er kinderen op speelden . "Het was een activiteit van het winkelcentrum. Ze hadden een springkussen gehuurd en deze neergezet zonder vergunning . De gemeente wist dat niet en dat moet wel", aldus de burgemeester.De gemeente heeft zelf een onderzoek ingesteld naar het incident. "We gaan het hele traject nog eens nalopen. Het gaat er niet om iemand een gele of rode kaart te geven, maar we willen kijken hoe we zoiets kunnen voorkomen", zegt de burgemeester.Volgens Van Oosterhout is het feit dat de organisatie geen vergunning had, niet het belangrijkst. Iedereen heeft een verantwoordelijkheid volgens hem. "Ik zeg dit niet om iemand de schuld te geven, maar ouders zijn bijvoorbeeld ook verantwoordelijk voor het gedrag van hun kinderen. Mijn advies is: blijf er bij staan kijken hoe het gaat. Dat mag je misschien verwachten van de organisatie, maar er ligt ook een eigen verantwoordelijkheid bij de ouders."Niet alleen de gemeente heeft een onderzoek ingesteld. Ook de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) doet onderzoek naar het incident. Mogelijk volgt nog een strafrechtelijk onderzoek.