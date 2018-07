Bekijk hier: de indeling van het zondagvoetbal

bekijk hier de competitie-indeling in het zondagvoetbal

VOETBAL - De KNVB publiceerde vandaag ook de competitie-indeling in het zondagvoetbal.

de competitie-indeling in het zaterdagvoetbal

Opvallend is natuurlijk het aantal Drentse clubs in de hoofdklasse A, namelijk vier. Achilles 1894 en MSC waren vorig jaar al hoofdklasser en daar zijn Hoogeveen en Alcides bijgekomen.De voor Drenthe altijd zo interessante 1e klasse F is wat minder Drents geworden. Met GOMOS, SVBO, Nieuw Buinen, VKW en Emmen telt deze competitie nog maar vijf clubs uit onze provincie.Bekijk hieronder de complete indeling van de competities met Drentse verenigingen. De zondagamateurs (vanaf de 1e klasse) starten op zondag 9 september de competitie.SilvoldePurmersteijnAchilles 1894BatavenFortuna WormerveerRKZVCRKHVVDEMMSCSDOHoogeveenAWCHollandiaHooglandBe Quick 1887AlcidesSilvolde - PurmersteijnAchilles 1894 - BatavenFortuna Wormerveer - RKZVCRKHVV - DEMMSC - SDOHoogeveen - AWCHollandia - HooglandBe Quick 1887 - AlcidesBergumvv EmmenFVCGAVCGRC GroningenGOMOSHeerenveenNieuw BuinenNoordsterSVBOSWZ Boso SneekStadsparkVKWWVVSt. AnnaparochieASVBGVAV-RapiditasHelpmanDTDHoogezandJubbegaLAC Frisia 1883LewenborgLSC 1890OerterpOlyphiaPeizeRodenAsser BoysBeilenDalfsenDedemsvaartEmmeloordSC EricaFC AssenGermanicusHeerdeLemelerveldRolder BoysStadskanaalValthermondZuidwoldeAmicitia VMCAnnenBellingwoldeGietenHSCKwiekLEOMuntendamNieuw RodenSiddeburenSVZVAKOVeendam 1894ZNCCECDalenEMMSMusselkanaalProtosRaptimRuinenRuinerwoldSleenSVV'04Ter Apel '96TwedoWeerdingeWKE'16DIO OosterwoldeDwingelooGorredijkHavelteMildamOldeholtpadeFC OldemarktRead SwartRenadoSteenwijker BoysThorTrinitasUSVVENOAengwirdenBalkbrugDe BlesseFC KraggenburgLemmerNieuweschootOranje ZwartRKOSteenwijkSteenwijkerwoldUdirosUlu SporVWCWackerActiefBakkeveensv BedumEenrumEngelbertFVVGroen GeelHarenHarkstedeSVMHTLCVVKDe Wilper BoysFC AmboinaBareveldGasselternijveenGieterveenHeiligerleeHOCHoogersmildeMOVVPJCSellingenSmilde'94SPWWeddeWesterwoldeBargeresDSC'65DVC'59EHS'85HODOKSCOVC'21PesseSchoonebeekSweelTitanVIOSWijsterWitteveense BoysBEWBlankenhamDiever-WapseDVSVGiethoornHoonhorstIJhorstKuinreOld ForwardScheerwoldeUffelteVilsterenWapserveenWillemsoordDonkerbroekEextFC FochtelooGKCHHCombiOosterstreekSport VereentSportclub MakkingaStanfriesTynaarloYde de PuntZandhuizenZevenhuizenAlteveerBuinenBuinerveenDe Treffer'16EECJVVPekelder BoysSportclub RoswinkelSVBCValther BoysVeelerveenWeiteveense BoysZandpolZwartemeerse Boys