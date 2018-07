Kinderpsychiater blijft vastzitten in Nepal om verdenkingen ontucht

KATHMANDU - De kinderpsychiater uit Makkinga die vorige maand in Nepal werd aangehouden na ontucht met een 15-jarige jongen, blijft voorlopig in voorarrest zitten.

Tijdens een hoorzitting in de hoofdstad Kathmandu is begin deze week bepaald dat de verdachte, die ook in Drenthe als kinderpsycholoog werkte, niet vrijkomt tot de inhoudelijke behandeling van de zaak.De zaak wordt volgens Omrop Fryslân hoogstwaarschijnlijk over ongeveer een half jaar behandeld. Verder is besloten dat een politieagent, die niet bij het onderzoek is betrokken, samen met de rechter-commissaris de computer van de man zal controleren. Ze zullen kijken of er ook kinderporno op staat. Medische gegevens van cliënten blijven geheim, laat een woordvoerder van het OM weten.De 66-jarige kinderpsychiater heeft van 2005 tot eind vorig jaar in deeltijd gewerkt op de GGZ-afdelingen in Meppel, Hoogeveen en Emmen. Er zijn geen aanwijzingen dat hij in die periode kinderen misbruikte. Wel opende de GGZ een speciaal informatiepunt waar mensen met vragen en klachten terecht kunnen.In Friesland heeft de kinderpsychiater gewerkt bij onder andere Therapeuticum in Joure, een centrum voor psychische en psychosociale hulp aan kinderen en jongeren. Daar waren ze zeer geschokt door de arrestatie van de man.