Wietkwekers betrapt met 34 kilo hennep: werk- en celstraffen De wietkweker zou financiële problemen hebben en bedreigd worden (Foto: archief/Persbureau Meter)

HOOGEVEEN - Een 35-jarige man uit Maarssen en een 25-jarige man uit Utrecht kregen vrijdag van de rechtbank in Assen werk- en celstraffen opgelegd. Van december 2016 tot en met maart 2017 waren zij betrokken bij het runnen van een hennepkwekerij in Hoogeveen.

De politie trof bij een inval maar liefst 34 kilo hennep en ongeveer 180 plantjes aan. De rechter bepaalde dat de man uit Maarssen 100 uur taakstraf moest doen en gaf daar een voorwaardelijke celstraf van 60 dagen als stok achter de deur bij.



De straf voor de Utrechter viel lager uit: tachtig uur taakstraf en een maand voorwaardelijke gevangenisstraf. Een derde verdachte, de 21-jarige vrouwelijke huurder van de flat, werd vrijgesproken



Sterke wietlucht

De zaak kwam aan het rollen nadat er in maart 2017 een melding bij de politie was gekomen over een sterke wietlucht bij een flat aan Het Haagje in Hoogeveen. Agenten klopten aan bij het adres en ontdekten ruimten met de planten, afgeknipte toppen en lege plantenpotten. De twee verdachten waren ook aanwezig.



De flat stond op naam van een 21-jarige vrouw uit Utrecht. Zij vertelde de politie dat zij vanaf december 2016 in de flat samenwoonde met haar vriend. Na een paar weken liep de relatie op de klippen, waarop de vrouw de flat weer onderverhuurde. Van de kwekerij had zij geen weet, zei ze, hoewel ze wel als derde verdachte in deze zaak werd aangemerkt. De rechter vond echter dat haar betrokkenheid niet voldoende bewezen kon worden en sprak haar daarom vrij.



Financiële nood

Van alle verdachten was alleen de 35-jarige man in de rechtbank. Hij had bij de politie al bekend. Hij zei dat hij geldnood had. Een kennis bood hem de mogelijkheid aan het beheer van een kwekerij op zich te nemen. Voor diezelfde kennis had hij in 2013 in Amsterdam ook al eens eentje onder zijn hoede genomen. Ook dat liep verkeerd af en de Maarssenaar werd veroordeeld tot 100 uur werkstraf.



Op de zitting vertelde hij dat hij nog steeds bedreigd wordt door deze kennis. "Hij schoof mij het mislukken van de kwekerij in Amsterdam in de schoenen. Hij wil daarvoor nog steeds een schadevergoeding en daarom begon ik in Hoogeveen opnieuw. Als ik hem niet betaal, dan staat mij wat te gebeuren."



In het krijt

De verdachte zegt dat hij voor zevenduizend euro in het krijt staat bij deze man, die hem ook heeft meegeholpen de kwekerij in te richten "Ik heb een gezin en door al die dreigementen maak ik me zorgen. Ik slaap slecht." Een naam wilde hij niet geven. "Maar als hij me nog een keer dreigend benadert, dan stap ik op de politie af."



De Utrechter was volgens de Maarssenaar voor het eerst in de flat. "Hij hielp mee om wiet te knippen. Hij wilde me graag helpen mijn financiële problemen op te lossen." Volgens de rechtbank had de Utrechter in dat geval een wel heel ongelukkig moment uitgekozen om mee te gaan. Aangezien hij minder betrokken was bij de zaak, viel zijn straf lager uit.



De Maarssenaar moet ook een schadevergoeding betalen van vijfhonderd euro voor de aangerichte schade in de woning.