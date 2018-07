Geen extra straf voor vrouw die ongeluk Ruinerwold veroorzaakte

RUINERWOLD - Een 58-jarige vrouw uit Meppel is volgens de rechtbank schuldig aan het veroorzaken van een ernstig ongeval op de N375 bij Ruinerwold, maar ze kreeg geen straf opgelegd.

De vrouw heeft haar rijbewijs definitief ingeleverd en zich uiterst correct gedragen richting de slachtoffers. Ze is nooit eerder veroordeeld en ze voelt zich oprecht schuldig. Dit is voldoende, vond de rechter. Een werkstraf van zestig uur, zoals het Openbaar Ministerie eiste , heeft geen toegevoegde waarde.De vrouw reed vorig jaar op 4 januari in haar auto over de N375 richting Meppel. Getuigen zeiden dat de vrouw slingerend reed. Ze botste daardoor op een tegenligger. Een inzittende van deze wagen liep een hersenschudding en een verbrijzeld been op. Een tweede persoon brak zijn duim.De vrouw uit Meppel had geen alcohol of sporen van medicijnen in haar bloed. Ze kon zich niets meer herinneren van het ongeval. Ze bekommerde zich na de botsing direct om de slachtoffers. Ook nam ze later contact met hen op en bood ze haar excuses aan. Ze leverde vrijwillig haar rijbewijs in.