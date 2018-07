Deel dit artikel:











Man (70) vrijgesproken van witwassen, wel straf voor wapenbezit De man kreeg een werkstraf van 120 uur (foto: RTV Drenthe)

COEVORDEN - Een 70-jarige man uit Coevorden heeft zich volgens de rechtbank niet schuldig gemaakt aan het witwassen van ruim 96.000 euro.

Wel had de man verboden wapens in huis. De rechtbank veroordeelde hem tot een werkstraf van 120 uur.



Het Openbaar Ministerie (OM) eiste twee weken geleden negen maanden cel, waarvan drie maanden voorwaardelijk. In de woning van de man werden in april vorig jaar enveloppen met grote geldbedragen gevonden. Ook vonden de agenten een pistool, een gaspistool en een geweer met munitie.



Hennep

Het geld was volgens het OM afkomstig van hennepteelt. Familieleden van de man zouden zich met het telen van hennep hebben beziggehouden. Het OM vond het aannemelijk dat de bejaarde man de flinke winsten in zijn woning opborg.



Aannames

De rechter vond dat deze veronderstelling onvoldoende was uitgezocht. "In het dossier ontbrak de informatie over de betreffende hennephandel en de relatie van verdachte tot die hennephandel”. De 70-jarige zei dat hij het geld had verdiend met het restaureren van boten en een bedrag was van een uitvaartverzekeraar.



Onvoldoende onderzoek

Deze inkomsten had de man al in een vroeg stadium van het onderzoek aangegeven en ook dit werd door het OM onvoldoende onderzocht, zo luidt het oordeel. De rechtbank legde de man voor het wapenbezit alleen een werkstraf op, omdat hij niet eerder is veroordeeld. Bovendien heeft de man zijn leven verder goed op orde. Hij krijgt zijn spaargeld terug.