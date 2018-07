Negatief zwemadvies voor gedeelte Grote Rietplas in Emmen

EMMEN - Voor een gedeelte van de Grote Rietplas in Emmen geldt een negatief zwemadvies. In het water ter hoogte van de locatie Ruimzicht is een te hoge concentratie van de 'poepbacterie' intestinale enterokokken gevonden.

De bacteriën komen voor als het water in aanraking is gekomen met mest. De bacteriën zijn behoorlijk resistent, waardoor ze lange tijd in het drinkwater aanwezig kunnen blijven.Provincie Drenthe en Waterschap Vechtstromen hebben het negatieve zwemadvies ingesteld. De provincie heeft waarschuwingsborden geplaatst. Als mensen toch het water in gaan, kunnen zij last krijgen van koorts en maag- en darmklachten zoals maagkramp, misselijkheid, braken en diarree.De waterkwaliteit van de andere zwemlocaties in de Grote Rietplas is op dit moment wel voldoende. De overige officiële zwemplassen in Drenthe zijn ook veilig volgens de provincie en het waterschap.