'Zuidenveld betekent veel voor Dalen' Jesse Smits (8) uit Dalen stelt een kalf voor op de rundveekeuring van Zuidenveld (foto: Steven Stegen/RTV Drenthe)

DALEN - Zomerfeest Zuidenveld in Dalen is nu echt losgebarsten. Vandaag stonden vooral de paarden en koeien in de schijnwerpers. De keuringen trokken erg veel publiek. "We hebben echt een topdag, het aantal deelnemers is ook duidelijk groter", jubelt Ben van de Griend van de plaatselijke organisatie.

Dalen heeft van oudsher warme gevoelens voor het feest. De versiering in de straten is indrukwekkend, het draagvlak is enorm. Dat weet ook Jan Meijerink, de eigenaar van het ruim drie hectare grote terrein waar het evenement tot en met zondag wordt gehouden. "Zuidenveld betekent veel voor Dalen. Het draagt ook erg bij aan meer saamhorigheid. Mensen zijn bezig met de versieringen, ze maken samen de wagens voor de optocht. Door die samenwerking komen mensen echt dichter bij elkaar."



Meer kinderen

Het aantal koeien op de keuring vertoont dit jaar een stijgende lijn. Ook zijn er duidelijk meer kinderen die meedoen met jongvee. "Heel erg leuk. Als de kinderen plezier hebben, dan hebben wij het ook", zegt melkveehouder Klaas Smits.



