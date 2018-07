Deel dit artikel:











Eerste zwemles voor pasgeboren olifantje Manoa De eerste zwemles van Manoa (foto: Wildlands Emmen)

EMMEN - Hij is nog geen maand oud, maar kreeg vandaag al z'n eerste zwemles. Het olifantje Manoa in Wildlands in Emmen.





Onder begeleiding van moeder Ma Yay Yee zette Manoa z'n eerste stappen in het water van het olifantenverblijf. Moeder en zoon genoten zichtbaar van het zwempartijtje.