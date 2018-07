Deel dit artikel:











Leerlingen van De Poolster voeren opera op Leerlingen van De Poolster in Nieuw-Buinen spelen een opera (foto: Ineke Kemper/RTV Drenthe)

STADSKANAAL - De kinderen van basisschool De Poolster in Nieuw-Buinen treden vanavond op in een uitverkocht Geert Teis theater in Stadskanaal.

Geschreven door Ineke Kemper

De meeste scholen organiseren voor groep acht een afscheidsmusical, maar bij De Poolster doen ze iets heel anders. Daar spelen de kinderen in een echte opera, samen met opera-ensemble Frizzare uit Roderwolde.



Vanmiddag was de generale repetitie en werden de puntjes op de spreekwoordelijke i gezet. "Het is voor de kinderen de eerste keer dat ze in het theater staan en dat is toch wel heel anders repeteren dan op school", vertelt Esther van Dijk, artistiek leider van het opera-ensemble Frizzare.



Les in opera

Ze is een paar weken geleden op De Poolster geweest en heeft alle klassen iets bijgebracht over opera. Want alle leerlingen van de basisschool doen mee aan de voorstelling. De kinderen van groep acht staan voornamelijk op het toneel. De overige klassen zijn verantwoordelijk voor het decor, de kostuums en het haar. Net als Evelina en Ize. Vanavond kunnen de meiden lekker op hun stoel de voorstelling kijken en komen ze op het eind pas op.



"Ik vind het wel spannend" vertelt Evelina. "De afgelopen maanden heb ik de blokken in het decor gemaakt." Ize is verantwoordelijk voor het haar. Zij maakt knotjes met daarin potloden. "Het is heel leuk om dit met de school te doen."



Trots

En dat geldt ook voor schoolleider Maria Hoving. Samen met iemand van Frizzare kwam ze op het idee om een opera te organiseren. "Nee ik heb er absoluut geen spijt van, het is zo leuk om dit te zien en het met zijn allen te beleven. Ik ben erg trots op de leerlingen en iedereen er omheen."



Ook voor de spelers van Frizzare is het spannend. "Het is voor ons ook even wennen. We kunnen niet de lijnen spelen die we gewend zijn, omdat we met kinderen werken, maar het is wel heel leuk om te doen." aldus van Dijk.