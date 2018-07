Deel dit artikel:











Vlindertuin Norg heropend: 'Het is hier een paradijs' De vrijwilligers van de vlindertuin in Norg zetten nog snel de puntjes op de i voor de grote opening (foto: RTV Drenthe / Robbert Oosting)

NORG - Nieuwe planten, nieuwe informatieborden en een gloednieuwe vijver. De vrijwilligers van de vlindertuin in Norg hebben gezwoegd, maar het is af. Vandaag wordt de vernieuwde vlindertuin heropend.

Geschreven door Robbert Oosting

"Hij was twaalf jaar oud en toch wat verouderd", vertelt IVN Norg voorzitter Albert Flokstra. "Dus we hebben hem gerenoveerd en dat is tot dit geleid."



Vernielingen

Naast de veroudering van de tuin waren ook de vernielingen reden om aan de slag te gaan. "Er werd heel veel vandalisme gepleegd. De vijver werd lek gestoken met stokken, de borden werden bekrast en kapotgemaakt. Insectenhotels waar ze met stokjes in zaten te poeren, waardoor dus ook de insecten doodgingen... Ja, dat is schandalig." Met een aantal van de vermoedelijke daders is al gesproken volgens Flokstra.



Bijzondere vlinders

Dat de tuin werkt, is zeker. Een viertal jongeren is bezig met monitoren wat er in de tuin rondvliegt en fladdert. Eén van de zeldzame vlinders, waar niet van verwacht werd dat die er zou zitten, is de Eikenpage. Een matzwarte vlinder met blauwe vegen op zijn vleugels. De acht vrijwilligers van de tuin zijn blij met de bijzondere vlinders.



Belangrijk voor Norg

Niet alleen voor de vlinder- en insectenliefhebbers is de tuin waardevol. Ook de rest van Norg kan er volgens Flokstra wat aan hebben.

"In het dorp moet je ook ergens een klein beetje rust kunnen vinden en je moet ook ergens van kunnen genieten. En als je van vlinders, insecten en kikkers houdt, dan is het hier echt een paradijs"



De tuin is vanaf vandaag weer voor iedereen vrij toegankelijk.