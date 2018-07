Kroatische vrienden rijden 1400 kilometer voor WK-finale

ASSEN - De voetbalkoorts kruipt langzaam naar het kookpunt. Zondag zitten er miljoenen voetbalfans uit de hele wereld aan de buis gekluisterd voor de finale van het wereldkampioenschap voetbal in Rusland. Het slotstuk gaat tussen Frankrijk en Kroatië. Ook in Drenthe wordt er dit WK meegeleefd met Kroatië, misschien wel de verrassing van het toernooi.

Vrienden Igor Ivanovic en Franko Talajic wonen in Assen. Al een dikke maand lopen ze rond in het bekende rood-wit geblokte voetbalshirt van hun vaderland. Ze stapten gisteren in de auto om naar Kroatië te rijden en daar de wedstrijd op een groot scherm te volgen."Ik ben best wel zenuwachtig", vertelt Igor. "De Fransen hebben een sterk team, maar ik denk dat wij gaan winnen."Het bereiken van de finale was voor de mannen toch ook wel een verrassing. "We wisten wel dat we dit WK een van de beste teams ooit hadden. Met zo’n zeven topspelers. We hadden dus veel hoop", glimlacht Franko. "Bij mij kwam het tegen Argentinië. Toen ik die wedstrijd zag, kreeg ik volop vertrouwen in dit team. Ik denk dat onze kracht schuilt in de onderlinge verbondenheid. We werken voor elkaar; we zijn een echt team. Vallen, opstaan en doorgaan."Volgens de vrienden kent Kroatië weinig voetbalvoorzieningen zoals in Nederland. "Ik denk dat de jongens daardoor extra gemotiveerd zijn om te bewijzen dat wij ook kunnen voetballen."Toen het Kroatisch nationaal elftal de finale had bereikt, kwam bij Igor het idee op om naar Frankrijk te reizen. "Ik stelde voor om de finale in Parijs te gaan bekijken. Maar Franko kwam met het geniale idee om naar Kroatië te gaan." Wie Google-maps erop naslaat, ziet dat het ruim 1400 kilometer naar Zagreb is met de auto. "Als we geluk hebben, kunnen we dat in veertien uur doen."Franko: "We willen op een plein naar de wedstrijd gaan kijken. Als dat niet lukt, want de hele stad staat op z’n kop, dan zijn er genoeg andere plekken. Het leeft overal. Het is bij ons echt een chaos."Wat betreft het inschatten van de kansen om de wereldbeker te veroveren, blijven de mannen een beetje terughoudend. "We denken dat het wel lastig wordt tegen Frankrijk, maar de bal is rond", geeft Igor aan. "Als we kampioen worden, dan is het een weekje feest. Maar we hebben op de planning staan dat we maandag weer in Nederland komen." Lachend sluiten de beide supporters af: "Maar je weet het nooit."