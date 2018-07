Meppel kan regen met gerust hart tegemoet zien

HOOGEVEEN/KOEKANGE - De twee nieuwe waterbergingen bij de Hoogeveense Vaart zijn klaar. Ze moeten ervoor zorgen dat met name Meppel droge voeten houdt bij extreme regen. De gebieden zijn vandaag in gebruik genomen.

Na overstromingen in Meppel in 1998 werd besloten om de waterbergingen aan te leggen. In het gebied Panjerd-Veeningen is de voormalige zandwinning daarvoor gebruikt.De plas is ingericht als moeras, onder meer door oevers minder steil te maken en door het aanleggen van een ondiep stuk. De plas is eigendom van het Drents Landschap. Bij extreme regenval kan er 800.000 kubieke meter water geparkeerd worden. Dat betekent dat het waterpeil twee meter stijgt. Daarvoor zijn ook onder meer nieuwe dijken aangelegd.De waterberging Traandijk bij Koekange is goed voor 300.000 kubieke meter. Bij Traandijk wordt nog zand gewonnen, maar in de toekomst zal ook dat een natuurgebied worden. De nieuwe kades werden ruim twee jaar geleden al getest . De hoeveelheid water die de twee gebieden kunnen bergen is vergelijkbaar met de inhoud van 30.000 tankwagens.Als er wateroverlast dreigt voor Zuid-West Drenthe, dan worden de inlaten geopend en zullen de gebieden binnen 24 uur vollopen. Als het gevaar geweken is, kan het water weer wegstromen naar de Hoogeveense vaart.Verwacht wordt dat de waterbergingen één keer per 25 tot 100 jaar nodig zijn.De aanleg heeft 4,4 miljoen euro gekost en het Waterschap Drents Overijsselse Delta laat weten trots te zijn op het resultaat. Oud-dijkgraaf Marga Kool nam de gebieden vanmiddag officieel in gebruik door water in te laten bij Panjerd-Veeningen. Ze liet daarvoor de balgstuw leeglopen.[tweet: https://twitter.com/RH_Scholten/status/1017799156101009408