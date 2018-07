Deel dit artikel:











Competitie Jong FC Emmen start 20 augustus FC Emmen speelt met de beloften in poule A van de reservecompetitie Casper Goedkoop wordt de coach van de beloften

VOETBAL - Het beloftenteam van FC Emmen begint op 20 augustus aan de competitie. De talenten van de Drentse eredivisionist gaan hun duels spelen in de zogeheten 'reservecompetitie poule A'.

Geschreven door Niels Dijkhuizen

Alle duels worden op maandagavond, om 18.30 uur, gespeeld.



De eerste wedstrijd speelt het team, dat wordt gecoacht door Casper Goedkoop, uit bij Achilles'29 en een week later is het tweede team van PEC Zwolle in Emmen de tegenstander.



Competitie met tien teams

De overige clubs in poule A zijn SC Heerenveen 2, Heracles 2, Go Ahead Eagles 2, FC Twente 2, De Graafschap 2, Cambuur 2 en NEC 2.



Opzet

De competitie bestaat uit acht wedstrijden en eindigt op 10 december. De top 5 in deze poule plaatst zich voor de promotiepoule in de voorjaarscompetitie. Deze poule wordt aangevuld met de top 5 uit de reservecompetitie poule B, met daarin de tweede teams van ADO Den Haag, Feyenoord, Excelsior, FC Dordrecht, RKC, NAC, Willem II, FC Eindhoven, Helmond Sport, Fortuna Sittard en Roda JC.



Promotie naar de 3e divisie, instromen piramide

Het is goed mogelijk dat de bovenste clubs uit de kampioenspoule promoveren naar de 3e divisie. De KNVB wil dat er in het seizoen 2019/2020 vier beloftenteams uitkomen in de 3e divisie. Daarvoor degradeert komend seizoen één beloftenteam uit de 2e divisie. Verder is het afhankelijk van de prestaties van Jong FC Groningen (komend seizoen 3e divisie), Jong FC Volendam (komend seizoen 3e divisie) en Jong FC Den Bosch (komend seizoen hoofdklasse) hoeveel teams er vanuit de reservecompetitie gaan promoveren.



Er promoveert geen enkele club uit de reservecompetitie als:

Jong Volendam, Jong Groningen en Jong Den Bosch in 2019/2020 in de 3e divisie uitkomen



Er promoveert 1 club uit de reservecompetitie als:

twee van de driee bovengenoemde clubs in de 3e divisie spelen in 2019/2020



Er promoveren 2 clubs uit de reservecompetitie als:

één van de bovengenoemde clubs in de 3e divisie speelt in 2019/2020



Er promoveren 3 clubs uit de reservecompetitie als:

geen enkele van bovengenoemde teams uitkomen in de 3e divisie in 2019/2020