Dode en gewonde bij ongeluk op N34 bij Emmen Op de N34 gebeurde een ongeluk (Foto: Van Oost media) Op de N34 gebeurde een ongeluk (Foto: Van Oost media)

EMMEN - Tussen de afslagen Emmen Centrum en Emmen Zuid op de N34 is vanavond een dodelijk ongeluk gebeurd.

Twee auto's en een motorrijder zijn op elkaar gebotst. De oorzaak van het ongeluk is onbekend. Naast een dode is zeker een van de weggebruikers gewond geraakt.



De weg is afgesloten. Het verkeer wordt omgeleid.