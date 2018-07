Deel dit artikel:











Plofkraak gepleegd in winkelcentrum Angelslo in Emmen De plek waar de plofkraak werd gepleegd (foto: RTV Drenthe/De Vries Media) Brandweer en politie bij het winkelcentrum waar de plofkraak werd gepleegd (foto: RTV Drenthe/Persbureau Meter)

EMMEN - Bij een pinautomaat in winkelcentrum Angelslo in Emmen is vannacht een plofkraak gepleegd. De omgeving is afgezet.





Geen ontruiming

De plofkraak gebeurde vlak na 3.00 uur. Verschillende hulpdiensten kwamen ter plaatse. In eerste instantie ging de politie er van uit dat er woningen bij het winkelcomplex ontruimd moesten worden. Dit bleek uiteindelijk niet nodig.



Volgens de politie raakte er niemand gewond. Er zijn nog geen verdachten aangehouden. Of er is iets buit is gemaakt door de dader of daders is nog niet bekend.







Plofkraak 2017

Ruim een jaar geleden werd er in hetzelfde winkelcentrum ook een plofkraak gepleegd. Dit gebeurde toen aan de andere kant van het winkelcomplex.