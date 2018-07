Deel dit artikel:











Plofkraak in Emmen, woningen worden ontruimd De plek waar de plofkraak werd gepleegd (foto: RTV Drenthe/De Vries Media) Brandweer en politie bij het winkelcentrum waar de plofkraak werd gepleegd (foto: RTV Drenthe/Persbureau Meter)

EMMEN - In winkelcentrum Angelslo in Emmen is vannacht een plofkraak gepleegd. In het winkelcomplex zijn ook woningen gevestigd, die worden ontruimd.





Ruim een jaar geleden werd er in hetzelfde winkelcentrum De plofkraak gebeurde vlak na 3.00 uur. Verschillende hulpdiensten zijn ter plaatse.Volgens de politie raakte er voor zover bekend niemand gewond. Er zijn nog geen verdachten aangehouden.Ruim een jaar geleden werd er in hetzelfde winkelcentrum ook een plofkraak gepleegd.