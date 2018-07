Deel dit artikel:











Winkelcentrum na plofkraak wel open, alleen drogisterij blijft dicht De opgeblazen pinautomaat (foto:RTV Drenthe/Persbureau Meter) De plek waar de plofkraak werd gepleegd (foto: RTV Drenthe/De Vries Media)

EMMEN - De ravage die is aangericht bij de plofkraak in winkelcentrum Angelslo in Emmen is de ochtend na het misdrijf goed zichtbaar. De gevel waar de pinautomaat van de ABN AMRO-bank in zat is voor een deel weggeblazen. En de pinautomaat zelf is veranderd in een vreemd uitziende kast met een hoop losse draden.





Schade bij drogisterij

Het winkelcentrum Angelslo is ondanks de rumoerige nacht vandaag wel geopend. "Voor zover bekend moet alleen een drogisterij de deuren gesloten houden", zo meldt een medewerkster van de naastgelegen kledingwinkel. De pinautomaat was gevestigd aan de zijgevel van de drogisterij. Door de knal zou er ook in de winkel schade zijn ontstaan. Bij de drogisterij was vanochtend niemand bereikbaar voor een reactie.



De medewerkster van de kledingzaak schrok vanochtend toen zij bij haar zaak aan kwam. "Ik had het nog niet meegekregen in het nieuws. Dus toen ik bij de winkel aan kwam, zag ik allemaal roodwitte linten, daar schrok ik wel van." De kledingwinkel kon vandaag wel de deuren openen. "We zitten direct naast de pinautomaat, maar er lijkt hier op het eerste oog geen schade te zijn. Er lag wel wat stof binnen, misschien dat het dak een beetje ontzet is."



'Enorme knal'

