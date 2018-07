Deel dit artikel:











Egels worden vaker doodgereden tijdens droogte Egel in de egelopvang in Hollandscheveld (foto: RTV Drenthe/Nico Swart)

HOLLANDSCHEVELD - Door de droogte worden steeds meer egels doodgereden. Dat constateert egelopvang 't Egelhuus in Hollandscheveld. Ook andere dieren, zoals bijen, hebben het zwaar.

Omdat de egels weinig water kunnen vinden, steken ze meer straten over en lopen ze dus meer risico om verkeersslachtoffer te worden.



De egelopvang heeft op dit moment zo'n tien dieren in de opvang. Andere jaren zijn dat er in deze periode zo'n twee. De meeste egels zijn verzwakt door het gebrek aan vocht en voedsel. Egels eten veelal wormen en slakken, die zich met dit weer niet laten zien.



Funest

Voor wilde bijen en hommels is de droogte ook funest, zegt imker René van der Molen uit Assen. Hierdoor produceren bloemen en planten geen nectar. "Je kunt moeilijk elk boompje en plantje water gaan geven."



In tegenstelling tot honingbijen, die in een kast een voorraad honing aanleggen, is het voor wilde bijen niet zo makkelijk. Die moeten dagelijks een voorraad bij elkaar scharrelen. "Als ze een paar dagen geen honing kunnen halen, gaan ze dood."



Kunnen we helpen?

Mocht de droogte nog lang aanhouden, dan moeten bakken water worden neergezet, om de bijen te helpen. Voor wilde bijen zijn er vrijwel geen mogelijkheden.



De egelopvang raadt mensen aan bakjes water en wat kattenvoer in de tuin te zetten voor de egels. Dat zou een hoop verkeersslachtoffers schelen.