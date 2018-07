Deel dit artikel:











Man uit De Krim raakt zwaargewond bij steekpartij De politie heeft vier verdachten aangehouden (foto: RTV Drenthe/Persbureau Meter)

HARDENBERG - Bij een steekpartij is een 19-jarige man uit De Krim, net over de provinciegrens bij Coevorden, zwaargewond geraakt. Dat gebeurde afgelopen nacht op een terras aan de Brink in Hardenberg.

De politie heeft vier verdachten aangehouden. Het gaat om een jongen van 13 jaar en drie mannen van 19, 27 en 33 jaar uit de gemeente Hardenberg.



Volgens de politie is de aanleiding voor de steekpartij vermoedelijk een ruzie over gestolen spullen. De zwaargewonde jongen uit De Krim is naar een ziekenhuis gebracht, volgens de politie was hij wel aanspreekbaar. De vier verdachten konden kort daarna worden aangehouden. De politie onderzoekt nog wie welke rol had bij het voorval en vraagt getuigen om zich te melden.