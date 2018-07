Deel dit artikel:











Polocrosse: 'De actie is gewoon geweldig' Het Duitse team maakt zich op voor de wedstrijd (foto: Jasmijn Wijnbergen / RTV Drenthe) Leanne Boekholdt organiseert het evenement (foto: Jasmijn Wijnbergen / RTV Drenthe)

DALEN - Helm op, kniebeschermers om en het paard op. Dalen staat het hele weekend in het teken van polocrosse. Een combinatie van polo en lacrosse.

Het is één van de weinige teamsporten op het paard, vertelt Leanne Boekholdt, organisator van het evenement Polocrosse European Challenge in Dalen. Speciaal voor dit evenement zijn negenendertig deelnemers uit vijf verschillende landen naar Dalen gekomen om de Europese titel te halen.



De spelregels

Tijdens de wedstrijden moeten de ruiters de bal vangen met hun vangnet. Een moeilijke opgave, want de bal kan onderschept worden door de tegenstander. Elk team heeft drie spelers; een aanvaller, een middenvelder en een verdediger. De aanvaller moet de bal tussen twee palen gooien om een doelpunt te behalen.



Een wedstrijd duurt zes minuten en dan mogen de spelers; de paarden en de ruiters; wisselen met de mensen die aan de kant staan.



Onbekend

Polocrosse is nog niet heel bekend in Nederland, maar ook niet in het buitenland. Toch groeit deze tak van sport wel. In Nederland zijn er vijftig fanatieke ruiters die aan polocrosse doen. Met het organiseren van dit evenement hopen de polocrossers in ons land de sport beter op de kaart te zetten.



Vele ruiters die zich waagden aan polocrosse, die zijn om, meent Leanne Boekholdt. "Het is altijd leuk om eens iets anders met je paard te doen", vertelt Boekholdt enthousiast. "En de actie, ja dat is gewoon geweldig. Het is heel anders dan dat je van de paardensport gewend bent."



Ook de Ierse Anna von Schintling-Horny is erg enthousiast over de sport. "Je vecht tegen elkaar op het veld, je slacht de andere partij af. Na de wedstrijd loop je het veld af, geeft elkaar een knuffel en schud je elkaar de hand. Dat vind ik zo geweldig aan deze sport!"



Veel support

De supporters zijn net zo enthousiast als de ruiters. Aan de zijlijn staat een grote delegatie Ieren. Zij zijn veruit de fanatiekste supporters. "Het gaat zo snel, het is zo spannend!", roept Julian. Haar broertje Jack doet mee in het Ierse team en zijn grootste fans blijken zijn moeder en zus te zijn. "Hij doet het erg goed", schreeuwt moeder Esther trots. "Hij scoort heel veel goals!"



"Het team is erg goed. Ze hebben er zo hard voor getraind", meent moeder Esther. De sport is vrij nieuw en nog niet zo populair, maar zus Julian hoopt dat de sport in de toekomst toch populairder wordt. "Het wordt wel steeds meer erkent", vult haar moeder aan. "Je ziet het wel steeds meer. Ze hebben ons gewoon als supporters nodig!"



European Challenge Dalen

Nederland was vandaag toch net te sterk voor tegenstander Ierland. De wedstrijd eindigde in 14-11. Morgen is de tweede dag van de European Challenge en dan pas wordt bekend wie de Europese titel gepakt heeft.