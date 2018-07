Deel dit artikel:











Freriks en Beugels vijfde van de wereld Freriks scoorde twaalf keer tegen Denemarken (Foto: Tina Kolthof)

HANDBAL - Merel Freriks (20) en Mariël Beugels (20) uit respectievelijk Borger en Oosterhesselen zijn met Jong Oranje vijfde geworden op het WK in Hongarije.

Geschreven door Stijn Steenhuis

Na verlies in de kwartfinale tegen Rusland volgde een knappe zege op Europees kampioen Frankrijk. In de strijd om plaats vijf was Jong Oranje zaterdagmiddag te sterk voor Denemarken: 32-28.



In het slotduel op het wereldkampioenschap scoorde cirkelspeelster Freriks liefst twaalf keer. Beugels, aanvoerder van de nationale jeugdploeg, vond vijf keer het net.



Bundesliga

Freriks en Beugels braken als tieners in het groen-wit van E&O door. Momenteel zijn de jongelingen actief in de Bundesliga. Freriks speelt voor HSG Bensheim/Auerbach en Beugels staat onder contract bij HSG Bad Wildungen Vipers.