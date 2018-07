Wielrenner gewond na botsing met fietser

Deel dit artikel:











Wielrenner gewond na botsing in Havelte

HAVELTE - Een wielrenner is op het fietspad van de Helomaweg in Havelte gewond geraakt toen hij botste met een fietsende vrouw met kind in het achterzitje.

De vrouw en het kind kwamen er zonder kleerscheuren vanaf, maar de wielrenner raakte dermate gewond dat hij naar het ziekenhuis is gebracht met de ambulance.



Het ongeluk ontstond toen één van hen het fietspad wilde oversteken, maar de ander over het hoofd zag. Wie er wilde oversteken en wie er op het fietspad fietste is momenteel niet bekend.



Volgens ooggetuigen gebeuren er op dit kruispunt, een inrit naar een camping, vaker ongelukken door een voorrangsfout.