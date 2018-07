Eerste schoongemaakte zwanen na olielek zijn weer uitgezet

ROTTERDAM/ASSEN - De eerste 41 van de vijfhonderd zwanen die drie weken geleden door olie besmeurd zijn geraakt in het Rotterdamse havengebied, zijn vandaag bij Oude Tonge weer uitgezet.

Zij verbleven na een zware olielekkage enkele weken in een tijdelijke opvanglocatie bij de Maeslantkering in Hoek van Holland.Stichting Akka's Ganzenparadijs uit Dalen is nog steeds bezig met helpen meer besmeurde vogels uit het water te halen.De watervogels raakten door olie besmeurd nadat de tanker Bow Jubal op 23 juni tegen een steiger in de 3e Petroleumhaven was gebotst.De vijfhonderd zwanen zijn de afgelopen weken door vrijwilligers schoongemaakt en intensief verzorgd. Minister Cora van Nieuwenhuizen van Waterstaat en Infrastructuur prees en dankte die vrijwilligers. "Ik ben blij dat de eerste zwanen nu weer uitvliegen. Diepe buiging voor de vrijwilligers en specialisten.''De zwanen hebben de afgelopen na de schoonmaakoperatie kunnen aansterken. Toen ze voldoende waren aangesterkt, zijn ze grondig gewassen en in speciale buitenzwembaden geplaatst. Daar kon hun verentooi weer waterdicht worden gemaakt.De komende weken worden steeds meer zwanen uitgezet. Daarvoor zijn speciale loslaatplaatsen in het Benedenrivierengebied geselecteerd op aanraden van deskundigen en Staatsbosbeheer. Er is gekeken naar de waterkwaliteit en aanwezigheid van voedsel, maar ook naar de mate van scheepvaartverkeer en de hoeveelheid recreatie. Ze kunnen zich daar aansluiten bij een nieuwe groep zwanen.Een deel van de zwanen is in de rui, waardoor ze hun slagpennen verliezen en tijdelijk niet kunnen vliegen. Volgens Rijkswaterstaat is het niet uitgesloten dat enkele zwanen uit zichzelf terugkeren naar het Rotterdamse havengebied.De gelekte olie in het water is door het Havenbedrijf opgeruimd. De reiniging van de vervuilde oevers en kades in het Botlekgebied gaat nog wel enige maanden duren. Op sommige plaatsen is de olie inmiddels verhard en dat levert geen nieuw gevaar op voor de zwanen, al blijven deskundigen de situatie nauwlettend volgen.Per dag worden gemiddeld nog vier zwanen naar de noodopvang gebracht. In het Botlekgebied worden verder voornamelijk nog licht besmeurde dieren aangetroffen. Die lopen volgens Rijkswaterstaat geen gevaar en worden daarom met rust gelaten.