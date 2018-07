Deel dit artikel:











Prima testcase FC Emmen tegen Heracles ondanks nipte nederlaag De opkomst van Heracles en FC Emmen in Bornerbroek. FC Emmen verloor de eerste echte testcase nipt

VOETBAL - Na drie oefenpotjes tegen amateurs stond er voor FC Emmen vanmiddag de eerste serieuze oefenwedstrijd op het programma, in het Overijsselse Bornerbroek tegen Heracles Almelo. De test tegen de nummer 10 van vorig seizoen in de eredivisie doorstond de Drentse ploeg prima. Pas nadat Dick Lukkien zijn complete elftal wisselde werd Heracles gevaarlijker en won die ploeg uiteindelijk met 1-0.

Geschreven door Niels Dijkhuizen

De enige treffer viel zo'n tien minuten voor tijd uit een strafschop. Reuven Niemeijer passeerde doelman Kjell Scherpen.



Organisatie en verdediging

In de duels tegen SVV'04 (0-11), vv Emmen (2-3) en Rolder Boys (0-10) ging het Lukkien vooral om het aanvalsspel. Daar was de oefenmeester nog niet heel erg tevreden over, maar de aanvalslinie is dan ook niet compleet. Het is algemeen bekend dat Emmen op zoek is naar een centrumspits en hoopt op de komst van SC Heerenveen-spits Henk Veerman. Tegen Heracles, een stabiele club in de eredivisie, richtte de oefenmeester van Emmen zich meer op het organisatorische- en verdedigende aspect en dat ging een uur lang naar behoren.



De basiself

Lukkien koos voor Gersom Klok, Keziah Veendorp, Nick Bakker en Tim Siekman in de laatste linie. Stef Gronsveld begon op de bank en Caner Cavlan ontbrak wegens een blessure (de linksback is naar verwachting een paar weken uit de roulatie, maar Lukkien verwacht hem bij de start van de competitie wel weer fit genoeg). Op het middenveld begonnen Glenn Bijl, Michael Chacon, Hilal Ben Moussa en Wouter Marinus, terwijl Anco Jansen en Luciano Slagveer de twee spitsen waren. Naast Cavlan waren ook doelman Dennis Telgenkamp en Cas Peters vanwege blessures nog niet inzetbaar.



Weinig mogelijkheden

Die twee spitsen kwamen in de eerste helft drie keer gevaarlijk voor de goal van Heracles-doelman Janis Blaswich. Slagveer zag zijn poging gekeerd worden door de keeper, Anco Jansen zag een poging gesmoord worden door een verdediger en schoot een keer in kansrijke positie over. Tegenover die drie mogelijkheden stonden een paar doelpogingen van Heracles, maar veel dreigender dan een schot van Yoëll van Nieff, die werd gestopt door Scherpen, kwam de formatie van de nieuwe trainer Frank Wormuth niet. Beide ploegen ontliepen elkaar niet veel voor rust en de 0-0 na 45 minuten was dan ook logisch.



Schouderblessure Luciano Slagveer

Overigens stond Slagveer bij het laatste fluitsignaal van de eerste helft al onder de doucht, na een ongelukkige val op zijn schouder. Aan die schouder raakte de snelle aanvaller vorig seizoen geblesseerd na een harde charge van NAC-doelman Bertrams in het duel tegen FC Twente. Lukkien kon na afloop nog niet zeggen hoe ernstig de kwetsuur van Slagveer nu is, maar de eerste berichten zijn positief.



Winnende goal

Na een kwartier in de tweede helft werden de overige negen basisspelers vervangen. Alleen Scherpen bleef staan. Het was voor Heracles het sein om meer en meer op zoek te gaan naar een goal. Die kwam uiteindelijk een kwartier voor tijd uit een strafschop.



Morgen vijfde oefenduel als afsluiting Open Dag

FC Emmen speelt morgen de volgende oefenwedstrijd om 14.30 uur op De Oude Meerdijk tegen het Drents Verbond. Dat duel is de afsluiting van de Open Dag, die om 10.30 uur begint.